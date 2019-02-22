2019-02-22T18:57:18+03:00
Происшествия

Депутата Мурино и его отца отправили в СИЗО за кражу земельного участка

Сергея Караваева и его родственника подозревают в мошенничестве на 63 миллиона рублей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Сына и отца Караваевых арестовали по подозрению в мошенничествеСына и отца Караваевых арестовали по подозрению в мошенничествеФото: Олег ЗОЛОТО
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Депутата МО «Муринское сельское поселение» в Ленобласти Сергея Караваева, а также его отца, которого тоже зовут Сергей, арестовали по подозрению в хищении земельного участка стоимостью более 63 миллионов рублей. Приморский районный суд Петербурга отправил родственников в СИЗО, где они пробудут до 25 марта.

- По версии следствия, Сергей Караваев-старший, являющийся учредителем компании «АС», с 2011 по 2014 года договорился со своим сыном, депутатом ЗакСа, о покупке земельного участка площадью 350 тысяч квадратных метров муниципального округа «Муринское сельское поселение». При этом сделка состоялась по льготной цене, всего 15% от кадастровой строимости. Не стоит и говорить, что на эту покупку у Караваева не было законных оснований, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В результате, благодаря родственным связям, по мнению правоохранителей, отцу и сыну Караваевым этот большой участок достался всего за 9,5 миллионов рублей.

Караваев не признает свою вину в суде.Видео: Следственный комитет

Во время судебного заседания Караваев-старший свою вину отрицал и заявил, что не согласен с решением о заключении. При этом отметил, что если его признают виновным, то готов возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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