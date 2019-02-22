Депутата Мурино и его отца отправили в СИЗО за кражу земельного участка

СЕГОДНЯ 18:57 2019-02-22T18:57:18+03:00

Сергея Караваева и его родственника подозревают в мошенничестве на 63 миллиона рублей [видео]

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Депутата МО «Муринское сельское поселение» в Ленобласти Сергея Караваева, а также его отца, которого тоже зовут Сергей, арестовали по подозрению в хищении земельного участка стоимостью более 63 миллионов рублей. Приморский районный суд Петербурга отправил родственников в СИЗО, где они пробудут до 25 марта.

- По версии следствия, Сергей Караваев-старший, являющийся учредителем компании «АС», с 2011 по 2014 года договорился со своим сыном, депутатом ЗакСа, о покупке земельного участка площадью 350 тысяч квадратных метров муниципального округа «Муринское сельское поселение». При этом сделка состоялась по льготной цене, всего 15% от кадастровой строимости. Не стоит и говорить, что на эту покупку у Караваева не было законных оснований, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В результате, благодаря родственным связям, по мнению правоохранителей, отцу и сыну Караваевым этот большой участок достался всего за 9,5 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/693590" frameborder="0"></iframe> Караваев не признает свою вину в суде.Видео: Следственный комитет

Во время судебного заседания Караваев-старший свою вину отрицал и заявил, что не согласен с решением о заключении. При этом отметил, что если его признают виновным, то готов возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU