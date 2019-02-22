В Петербурге появится еще шесть памятников

СЕГОДНЯ 20:09 2019-02-22T20:09:57+03:00

В Петербурге появится еще шесть региональных памятников Фото: Артем КИЛЬКИН

КГИОП также решает вопрос о статусе еще двенадцати объектов культурного наследия

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Шесть зданий, являющихся объектами культурного наследия в Петербурге, станут региональными памятниками. О включении их в единый государственный реестр сегодня, 22 февраля, приняли решение на заседании в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В список вошли: «Производственное здание Кондитерского товарищества «Ландрин» и «Кузнечно-прессовый цех» в составе комплекса построек Механического завода «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте, «Школа Адмиралтейских Ижорских заводов» и «Здание больницы Адмиралтейских Ижорских заводов» в городе Колпино, «Здание Академии легкой промышленности» на Суворовском проспекте и «Особняк В.А. Поклевского-Козелла» на улице Якубовича.

- Также важно решить вопрос о статусе двенадцати выявленных объектов культурного наследия, расположенных на линии Шлиссельбургского шоссе, - отметил на заседании председатель КГИОП Сергей Макаров.

Вся территория в устье реки Ижоры также может стать достопримечательностью. Это поможет сохранить еще и исторические здания, и замощенную булыжником дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU