Беглов считает, что все власти Петербурга должны быть «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 20:29 2019-02-22T20:29:16+03:00

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«Я буду способствовать, чтобы все структуры власти были представлены «ВКонтакте», - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в пятницу, 22 февраля. Такое мнение он высказал на встрече с ректором ИТМО Владимиром Васильевым, которая состоялась в офисе соцсети в здании «Зингер» на Невском проспекте.

- Те странички, которые открывают исполнительные органы власти и местного самоуправления в социальных сетях, дают возможность получить обратную связь с жителями нашего города, быстро отвечать на их вопросы, - отметил Беглов.

Кроме того, врио губернатора рассказал о том, что правительство Петербурга заинтересовано в развитии IT-индустрии, которая поможет создать высокооплачиваемые места для молодого поколения. Этому, безусловно, способствует ИТМО, как один из передовых вузов города. На его базе в будущем будет построен инновационный центр «ИТМО Хайпарк» за 4,5 миллиарда рублей, которые выделены из федерального бюджета.

Беглов также отметил вклад ИТМО в поддержку талантливых детей. Открытая олимпиада вуза стимулирует школьников - ее победители получают 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в университет.

ИСТОЧНИК KP.RU