2019-02-22T20:29:16+03:00
Общество

Беглов считает, что все власти Петербурга должны быть «ВКонтакте»

По мнению врио губернатора, соцсети помогают плотнее общаться правительству города с петербуржцами
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Беглов обещал приложить усилия, чтобы правительство Петербурга появилось в соцсетяхБеглов обещал приложить усилия, чтобы правительство Петербурга появилось в соцсетяхФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

«Я буду способствовать, чтобы все структуры власти были представлены «ВКонтакте», - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в пятницу, 22 февраля. Такое мнение он высказал на встрече с ректором ИТМО Владимиром Васильевым, которая состоялась в офисе соцсети в здании «Зингер» на Невском проспекте.

- Те странички, которые открывают исполнительные органы власти и местного самоуправления в социальных сетях, дают возможность получить обратную связь с жителями нашего города, быстро отвечать на их вопросы, - отметил Беглов.

Кроме того, врио губернатора рассказал о том, что правительство Петербурга заинтересовано в развитии IT-индустрии, которая поможет создать высокооплачиваемые места для молодого поколения. Этому, безусловно, способствует ИТМО, как один из передовых вузов города. На его базе в будущем будет построен инновационный центр «ИТМО Хайпарк» за 4,5 миллиарда рублей, которые выделены из федерального бюджета.

Беглов также отметил вклад ИТМО в поддержку талантливых детей. Открытая олимпиада вуза стимулирует школьников - ее победители получают 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге появится еще шесть памятников
Попытка изнасилования женщины в лифте Петербурга попала на видео
Депутата Мурино и его отца отправили в СИЗО за кражу земельного участка
"Зенит" возглавил бывший президент и основатель Континентальной Хоккейной Лиги
Главная Масленица 2019 в Петербурге пройдет в Петропавловской крепости
«Зенит»- «Вильярреал»: в 1/8 Лиги Европы петербуржцы встретятся с испанцами
В Ленобласти вдвое поднимут компенсацию на детей в частных детсадах
Беглов и Памфилова обсудили подготовку к выборам в Петербурге в сентябре 2019 года
Бывший президент «Зенита» стал главой Российского футбольного союза
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества
В Девяткино школьный автобус сбил ребенка
Выбирать места для выгула собак будут муниципальные власти
В 28-й поликлинике новый флюорограф за 8 миллионов полгода пылился в кладовке
На проспекте Косыгина столкнулись пять автомобилей
Из-за угроз «Барака Обамы» 21 февраля были эвакуированы 46 тысяч человек
В Комарово «Аллегро» насмерть сбил пожилую женщину
По льду Большой Невки катался велосипедист
Здание для музея Фаберже реконструируют за четыре года
Семак прокомментировал победу над «Фенербахче»
Прогноз погоды на 22 февраля в Петербурге: Мороз и солнце
Фанаты «Зенита» устроили огненную встречу команды перед матчем
Мевля переходит из «Зенита» в «Ростов»