Школы, ТЦ и больницы: Рабочая неделя в Петербурге закончилась очередной волной эвакуаций

СЕГОДНЯ 21:35 2019-02-22T21:36:06+03:00

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Семь дней подряд Петербург сотрясали сообщения о минированиях. Начиная с субботы, 16 февраля, каждый день сотни организаций и учреждений города получали письма с угрозами. Школы, торговые центры, вузы, медицинские и государственные учреждения были вынуждены прерывать работу из-за эвакуаций. МЧС, ОМОН, полиция и другие службы ездили от здания к зданию с проверками. В пятницу, 22 февраля, тоже не обошлось без эвакуаций.

- Эвакуируют «Континент» на Стачек. В связи с угрозой заминирования здания больницы №20, закрыт вход, - почти каждые 10 минут сообщали очевидцы в социальных сетях.

В конце рабочей недели волна эвакуации прошла по «Сбербанку». Прервать работу пришлось отделениям на проспекте Ветеранов, Московском шоссе, Прибрежной улице. Ученикам многих школ и гимназий тоже пришлось в пятницу срочно покинуть учебные заведения и выйти на улицу.

Когда закончился эта волна, которая рушит планы многих организаций и жителей Петербурга, пока не известно. Напомним, что 19 февраля в Смольном заявили, что так просто горожан не запугать.

- Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев, и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом, - заявила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Ежедневно в Петербурге из-за писем с угрозами эвакуируют от 40 до 90 тысяч человек. Остается надеяться, что праздничные выходные в городе пройдут спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU