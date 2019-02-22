В Петербурге нашли военную мину, которая могла разорваться в любой момент

СЕГОДНЯ 21:48 2019-02-22T21:48:26+03:00

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Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли днем 20 февраля в поселке Александровская Пушкинского района Петербурга. Такие находки не редки. Однако в этот раз мина оказалась потенциально опасной и могла взорваться в любой момент.

- Минометную мину калибра 120 мм времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи линии электропередачи в поселке Александровская во время проведения земляных работ, - сообщается в группе «Экстренный вызов Петербург».

Как только мина была обнаружена, рабочие сразу же вызвали ОМОН. Прибывшие сотрудники инженерно-технического отдела установили, что перед ними снаряд времен ВОВ. Несмотря на то, что со временем он покрылся коррозией, он все еще представлял опасность, так как в корпусе сохранился разрывной заряд.

Пока что мина находится еще в земле. Сейчас ее опасно извлекать, так как рядом находятся объекты гражданской инфраструктуры. До тех пор, пока снаряд не вывезут на полигон для уничтожения, его будет охранять полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU