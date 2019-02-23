Прогноз погоды в Петербурге на выходные: 23 и 24 февраля будут совершенно разными

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-23T09:29:28+03:00

В субботу в Петербурге будет снежно, а в воскресенье слякотно и тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу город заметет снегом, а в воскресенье осадков не ожидается

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Снег, снег. В январе природа подарила Северной столице его столько, что кое-где сугробы лежат до сох пор – коммунальные службы так и не смогли до конца справиться с последствиями разгула стихии. Но зима еще не закончена. Так, всю субботнюю ночь город опять заметало.

- 23 февраля в Петербурге ожидается снег и мокрый снег, днем переходящий в дождь. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром -4…-6, днем 0…+2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах гололедица, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

О том, что суббота будет снежной, уже успели понять те горожане, которые по делам или работе утром вышли на улицу. Дороги и машины оказались укрыты слоем белой пушистой субстанции.

А вот в воскресенье осадков синоптики не обещают. Будет немного туманно, с умеренным северо-западным ветром. Термометры покажут температуру от +2 до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU