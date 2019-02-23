У метро «Проспект Ветеранов» снесли восемь незаконных торговых палаток

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-23T10:32:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый житель района метро «Проспект Ветеранов» знает, какая активная торговля идет рядом со станцией. Просто для того, чтобы добраться до входа в подземку, надо миновать коридор из лотков и палаток со всякой всячиной. И многие из них находятся там незаконно.

- В результате рейда было выявлено восемь самовольно размещённых палаток, в которых осуществлялась торговая деятельность. В отношении владельцев торговых точек составлены протоколы об административном правонарушении. Все палатки изъяты, - сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Торговцы провинились в том, что без разрешения установили свои точки продажи на территории Красносельского района. Коммерсанты не платили ни копейки за занятую землю и впрямую нарушали городской закон – статья 44 административного кодекса «Продажа товара в неустановленных местах».

Почему продавцы не обратились за разрешением в районную администрацию – вопрос открытый. Теперь им придется не только заплатить штраф, но и искать новое место для торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU