2019-02-23T10:51:22+03:00
Происшествия

Ночью на Балтийском заводе горел строящийся ледокол «Урал»

С двухметровой пластиковой трубой пожарные справились меньше, чем за час
Петр КИБЕР
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На Балтийском заводе ночью горел строящийся ледокол.На Балтийском заводе ночью горел строящийся ледокол.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Четыре пожарных автомобиля и 20 человек личного состава МЧС примчались ночью на Балтийский судостроительный завод, что на Васильевском острове в Петербурге. Причиной беспокойства стал загоревшийся на стапелях строящийся ледокол «Урал».

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6;5 23 февраля, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Учитывая масштаб возможного бедствия, если огонь разгорится, к месту ЧП выехали сразу несколько экипажей. Но, по счастью, на строящемся судне горела лишь пластиковая труба воздуховода. Инцидент произошел при сборке стального корпуса ледокола.

Огонь быстро потушили, все проверили и уже в 1:42 пожарные отчитались о ликвидации возгорания. По предварительным данным, никто при ЧП не пострадал. В причинах пожара уже днем будут разбираться специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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