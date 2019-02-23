В Ленобласти вор разобрал кирпичную стенку здания почты и украл 117 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-23T11:47:50+03:00

В Ленобласти вор разобрал стенку почты и украл из сейфа 177 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Преступление века» произошло в ночь на 22 февраля в поселке Камышовка под Приморском

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117 тысяч рублей стали добычей неизвестного злоумышленника, который смог разобрать кирпичную кладку стены здания почтового отделения в поселке Камышовка, что в Выборгском районе Ленинградской области.

- 22 февраля в полицию поступило заявление от начальника отделения связи о том, что в ночь с 21 на 22 февраля неизвестный преступник в помещение филиала связи, где взломал сейф и похитил денежные средства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злодея.

Интересно, что почта в Камышовке не в первый раз становится жертвой грабителей. В 2011 году на отделение было совершено разбойное нападение. Тогда двое преступников ворвались в здание, избили и связали начальника почты, после чего украли 60 тысяч рублей. В тот день выдавали пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU