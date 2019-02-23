Петербург стал одним из двух кандидатов на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
Петербург стал одним из двух финальных претендентов на право проведения главного матча Лиги чемпионов сезона 2020/21 годов. Соперником Северной столицы оказался немецкий «Мюнхен». Об этом стало известно накануне вечером.
- Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году, - сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В заявке, которую ранее подавал в УЕФА Российский футбольный союз (РФС), фигурирует стадион «Санкт-Петербург». В Мюнхене матч может принять арена местной «Баварии».
Отметим, что оба стадиона имеют и другие, коммерческие названия, но на время международных игр их официально именуют нейтрально.
Окончательный выбор между двумя претендентами в УЕФА сделают 29 мая 2019 года ни исполкоме, который пройдет в Баку.
Напомним, что в 2020 году арена на Крестовском острове примет четыре игры чемпионата Европы – три встречи группового этапа и четвертьфинал.
ИСТОЧНИК KP.RU