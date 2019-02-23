Петербург стал одним из двух кандидатов на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-23T12:21:35+03:00

Санкт-Петерубрг поборется с Мюнхеном за финал Лиги чемпионов-2021. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

За право принять главный матч евкокубковых турниров континента Северная столица поборется с Мюнхеном

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Петербург стал одним из двух финальных претендентов на право проведения главного матча Лиги чемпионов сезона 2020/21 годов. Соперником Северной столицы оказался немецкий «Мюнхен». Об этом стало известно накануне вечером.

- Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году, - сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В заявке, которую ранее подавал в УЕФА Российский футбольный союз (РФС), фигурирует стадион «Санкт-Петербург». В Мюнхене матч может принять арена местной «Баварии».

Отметим, что оба стадиона имеют и другие, коммерческие названия, но на время международных игр их официально именуют нейтрально.

Окончательный выбор между двумя претендентами в УЕФА сделают 29 мая 2019 года ни исполкоме, который пройдет в Баку.

Напомним, что в 2020 году арена на Крестовском острове примет четыре игры чемпионата Европы – три встречи группового этапа и четвертьфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU