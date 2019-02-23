«Зенит» поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-23T12:58:29+03:00

К 23 февраля в камуфляжную форму нарядились Иванович, Дзюба и Лунев

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Петербургский «Зенит» поздравил всех защитников Отечества с 23 февраля. По случаю праздника в камуфлированную форму оделись защитник Бронислав Иванович, Нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев.

- Друзья, поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Дерзайте, ставьте новые цели и достигайте их! – говорится в обращении, размещенном в соцсетях клуба с берегов Невы

Сегодня игроки сине-бело-голубых могут себе позволить себе отметить праздничную дату – настроение в команде хорошее. Два дня назад «Зенит» в Петербурге обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 3:1 и вышел в 1/8 Лиги Европы.

А накануне вечером новичок клуба Сердар Азмун, забивший два мяча и отдавший голевую передачу, стал лучшим игроком недели в турнире. И вчера же, 22 февраля, сине-бело-голубые узнали своего соперника по 1/8. Им стал испанский «Вильярреал».

? марта игра пройдет на «Газпром Арене», а 14-го числа – в гостях.

ИСТОЧНИК KP.RU