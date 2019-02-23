Врио губернатора Петербурга возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-23T13:39:11+03:00

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Сегодня, 23 февраля по всей России отмечают День защитника Отечества. И Петербург здесь не исключение. В Северной столице также проходят торжественные мероприятия. В том числе в памятных местах города.

- Александр Беглов возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

На церемонии также присутствовали командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев, командир роты почетного караула Анатолий Кожухов, депутаты Госдумы и петербургского Закса, офицеры ЗВО, представители Главкома ВМФ и военных учебных заведений Санкт-Петербургского гарнизона.

Цветы к памятнику возложили ветераны и простые петербуржцы. Напомним, что 23 февраля в городах-героях будет дан праздничный салют. Залпы орудий прогремят над Петербургом ровно в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU