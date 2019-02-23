У Петропавловской крепости нашли брошенный в снегу «БМВ»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-23T15:38:40+03:00

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Необычную картину могли видеть петербуржцы и гости города, с утра 23 февраля гулявшие по Кронверкской набережной. Прямо на берегу пролива, рядом со стенами Петропавловской крепости стоял заметенный снегом автомобиль.

- На Заячьем острове на бережку «прилег» серебристый «БМВ», - пишут очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам горожан, машина стоит у стен Петропавловской крепости напротив Артиллерийского музея и наполовину съехала вниз.

Обычно в таких случаях задают два вопроса: «как» и «зачем». По одной из версий, водитель решил объехать Заячий остров по периметру, но что-то пошло не так. С другой стороны, каждый петербуржец знает, что сделать это просто невозможно физически, а въезд на сам остров закрыт и возможен только по пропускам.

Впрочем, внимательные горожане утверждают, что машина приехала по льду. Это объясняет ее положение в пространстве – водитель хотел, но не смог выехать на берег. С другой стороны, съезд на Неву есть только у Биржевой площади, а кататься на машине по льду, и вовсе безумство.

К сожалению, пока ответа на вопрос как так вышло, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU