В Петербурге вспомнили погибших при тушении гостиницы «Ленинград» пожарных

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-23T18:56:17+03:00

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28 лет назад, 23 февраля 1991 при пожаре в гостинице «Ленинград»погибли девять бойцов противопожарной охраны. Сегодня их вспоминали в Петербурге.

- Траурное мероприятие на Серафимовском кладбище, где стоит мемориал, началось с панихиды. Потом память погибщих почтили минутой молчания. После этого к монументу легли траурные венки и сотни живых цветов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы той трагедии и товарищи погибших пожарных вспоминают, что огонь вспыхнул около 8 часов утра на седьмом этаже в двухместном номере 773, где проживали работники шведского телевидения. Пламя заметил проезжавший по набережной водитель такси по отблескам в окне.

В здании на тот момент находилось более тысячи человек – постояльцы и персонал. 378 пожарных боролись с огнем на высоте 40 метров, вынося людей на руках и снимая их из окон. Через четыре часа огонь был полностью потушен, но ценой этого стали девять жизней пожарных. Погибли и семеро гостей и служащих гостиницы.

С того момента в городе на Неве 23 февраля считается Днем памяти всех погибщих на задании пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU