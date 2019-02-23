Вратарь «Зенита» настроен на тяжелое противостояние с «Вильярреалом»

СЕГОДНЯ 19:39 2019-02-23T19:39:16+03:00

Андрей Лунев уверен, что простой прогулкой игры с испанцами в Лиге Европы не станут

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Вчера, 22 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 Лиги Европы. По ее итогам стало понятно, что «Зениту» предстоят две непростые встречи с испанским «Вильярреалом». Да, соперник мог достаться и проще, но играть надо с тем, кто достался.

- Думаю, с испанцами нас ждут очень трудные матчи. На поле с обеих сторон выходит по 11 футболистов. От них все и будет зависеть в конкретный момент времени, - приводит слова Андрея Лунева пресс-служба «Зенита».

При этом голкипер сине-бело-голубых уверен: то, что сейчас «подводники» (прозвище «Вильярреала» - субмарина) идут на одном из последних мест в чемпионате Испании - ничего не значит.

Предыдущий соперник петербуржцев – турецкий «Фенербахче», также плетется в хвосте турнирной таблицы, однако дал настоящий бой в обеих встречах. Поэтому настраиваться на предстоящие игры надо крайне серьезно.

Напомним, что 7 марта «Зенит» примет «Вильярреал» дома, а 14 марта отправится в гости в Испанию.

ИСТОЧНИК KP.RU