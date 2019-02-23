2019-02-23T19:57:46+03:00
Общество

Опубликован список самых читаемых в петербургских тюрьмах книг

Судя по рейтингу, составленному сотрудниками пенитенциарной системы, заключенные предпочитают классику
Петр КИБЕР
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Заключенные Петербурга и Ленобласти больше всего читают Ремарка.Заключенные Петербурга и Ленобласти больше всего читают Ремарка.Фото: Рустем АХУНОВ
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Эрих Мария Ремарк с произведениями «Триумфальная арка» и «Три товарища» неожиданно возглавил рейтинг самых популярных книг среди заключенных Петербурга и Ленинградской области. Список наиболее востребованной литературы составили в местном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

- Библиотечный фонд исправительных учреждений, подведомственных УФСИН составляет более 500 тысяч книг и изданий периодической печати. Возможность читать хорошие книги очень важна для осужденных всех возрастов, - сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Среди специально отобранной литературы есть классические произведения русских и зарубежных писателей, энциклопедии, академическая и юридическая литература.

А список самых популярных книг (первое место за Ремарком) выглядит так:

- Джером Дэвид Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

- Федор Достоевский «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание»

- стихотворения и поэмы Александра Блока

- Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», «Много шума из ничего»

- Никколо Макиавелли «Государь»

- Лев Толстой «Война и мир»

- Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

- Валентин Пикуль «Фаворит»

- собрание сочинений Виссариона Белинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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