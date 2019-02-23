Опубликован список самых читаемых в петербургских тюрьмах книг
Эрих Мария Ремарк с произведениями «Триумфальная арка» и «Три товарища» неожиданно возглавил рейтинг самых популярных книг среди заключенных Петербурга и Ленинградской области. Список наиболее востребованной литературы составили в местном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).
- Библиотечный фонд исправительных учреждений, подведомственных УФСИН составляет более 500 тысяч книг и изданий периодической печати. Возможность читать хорошие книги очень важна для осужденных всех возрастов, - сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
Среди специально отобранной литературы есть классические произведения русских и зарубежных писателей, энциклопедии, академическая и юридическая литература.
А список самых популярных книг (первое место за Ремарком) выглядит так:
- Джером Дэвид Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
- Федор Достоевский «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание»
- стихотворения и поэмы Александра Блока
- Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», «Много шума из ничего»
- Никколо Макиавелли «Государь»
- Лев Толстой «Война и мир»
- Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
- Валентин Пикуль «Фаворит»
- собрание сочинений Виссариона Белинского.
ИСТОЧНИК KP.RU