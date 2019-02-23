В Пулково опять увидели бродячую козу

СЕГОДНЯ 20:16 2019-02-23T20:28:10+03:00

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Коза из Пулково-2, которая за несколько дней уже стала петербургской легендой, вновь показалась на глаза людям. На этот раз животное успели снять не только на фото, как в прошлый раз, но и на видео.

- Коза на дороге. Та самая. Она вернулась, - обрадовались очевидцы, опубликовавшие видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удивительно, но домашнее, в общем то животное, более привычное для села или деревни, свободно гуляло возле Пулково-2. При этом белая козочка не только выглядела аккуратно и ухожено, но и вела себя разумнее, чем некоторые люди.

Видимо вспомнив анекдот «для вас, козлов, переход сделали», коза перешла две проезжие части по «зебре», чем привела в восторг увидевших это петербуржцев.

В аэропорту Пулково опять гуляла бесхозная коза.Умное парнокопытное перешло две проезжих части по "зебре". Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Напомним, что на днях эту же козу заметили в районе аэропорта Пулково. Но ни тогда, ни сейчас не было понятно, откуда коза взялась и кому она принадлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU