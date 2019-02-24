2019-02-24T11:19:31+03:00
Общество

«Стадион готовится к взлету»: Петербуржцы делятся снимками окутанного туманом города

Утром 24 февраля Петербург заволокло молочной дымкой
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Арена на Крестовском острове скрылась почти полностью. Фото: instagram.com/annasarkisyan1.Арена на Крестовском острове скрылась почти полностью. Фото: instagram.com/annasarkisyan1.
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Воскресным утром Петербург окутал густой туман. В молочную дымку погрузился почти весь город. Как отмечают местные жители, благодаря этому Северная столица выглядит еще загадочнее и таинственнее.

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Тихий и малолюдный город в 7.40 утра #питер #невскийпроспект #35mm #туман
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Те, кто успел запечатлеть дома и парки, объятые туманом, делятся своими фотографиями в социальных сетях. Петербург они сравнивают с кадрами из фильмов ужасов.

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Санкт-Петербург в тумане #путегествия #путешествиепороссии #исакий #город #туман
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- Проснулась утром, а за окном «мгла» прям по Стивену Кингу. Жду огромных пауков на улицах и прочую гадость, - написала под своим снимком петербурженка Алена.

Еще одно необычное фото разместила девушка по имени Анна. Она сфотографировала «Газпром Арену», практически полностью поглощенную туманом.

- Доброе утро Петербург, а наш стадион на Крестовском готовится к взлету, - пошутила Анна.

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Утро туманное. #смольныйсобор #санктпетербург #туман
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Правда, не все рады такому природному явлению. Водители пожаловались на плохую видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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