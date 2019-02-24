«Стадион готовится к взлету»: Петербуржцы делятся снимками окутанного туманом города

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-24T11:19:31+03:00

Арена на Крестовском острове скрылась почти полностью. Фото: instagram.com/annasarkisyan1.

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Воскресным утром Петербург окутал густой туман. В молочную дымку погрузился почти весь город. Как отмечают местные жители, благодаря этому Северная столица выглядит еще загадочнее и таинственнее.

nikolay_primskij Тихий и малолюдный город в 7.40 утра #питер #невскийпроспект #35mm #туман

Те, кто успел запечатлеть дома и парки, объятые туманом, делятся своими фотографиями в социальных сетях. Петербург они сравнивают с кадрами из фильмов ужасов.

wildgrass_story Санкт-Петербург в тумане #путегествия #путешествиепороссии #исакий #город #туман

- Проснулась утром, а за окном «мгла» прям по Стивену Кингу. Жду огромных пауков на улицах и прочую гадость, - написала под своим снимком петербурженка Алена.

Еще одно необычное фото разместила девушка по имени Анна. Она сфотографировала «Газпром Арену», практически полностью поглощенную туманом.

- Доброе утро Петербург, а наш стадион на Крестовском готовится к взлету, - пошутила Анна.

Правда, не все рады такому природному явлению. Водители пожаловались на плохую видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU