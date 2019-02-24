«Стадион готовится к взлету»: Петербуржцы делятся снимками окутанного туманом города
Воскресным утром Петербург окутал густой туман. В молочную дымку погрузился почти весь город. Как отмечают местные жители, благодаря этому Северная столица выглядит еще загадочнее и таинственнее.
Те, кто успел запечатлеть дома и парки, объятые туманом, делятся своими фотографиями в социальных сетях. Петербург они сравнивают с кадрами из фильмов ужасов.
- Проснулась утром, а за окном «мгла» прям по Стивену Кингу. Жду огромных пауков на улицах и прочую гадость, - написала под своим снимком петербурженка Алена.
Еще одно необычное фото разместила девушка по имени Анна. Она сфотографировала «Газпром Арену», практически полностью поглощенную туманом.
- Доброе утро Петербург, а наш стадион на Крестовском готовится к взлету, - пошутила Анна.
Правда, не все рады такому природному явлению. Водители пожаловались на плохую видимость.
ИСТОЧНИК KP.RU