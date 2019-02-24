Полицейские Петербурга закрыли элитный бордель на Севастопольской улице

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-24T13:31:00+03:00

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Респектабельный публичный дом обнаружили оперативники Петербурга в банном комплексе на Севастопольской улице. Свои услуги клиентам борделя предлагали две «представительницы древнейшей профессии». За качеством работы персонала следил «администратор», которого полицейские также застали на "службе".

- В момент появления полицейских в указанном заведении находились две женщины, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги, а также гражданин, осуществляющий функции администратора притона, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всех нарушителей доставили в отдел полиции Кировского района. Там на них составили протокол об административном правонарушении по статье «занятие проституцией» и по «получение дохода от занятия проституцией».

ИСТОЧНИК KP.RU