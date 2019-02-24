В Петербурге откроется выставка картин художника-баталиста Всеволода Кузнецова

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-24T14:35:07+03:00

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В воскресенье в Северной Столице открывается выставка картин известного художника-баталиста Всеволода Кузнецова. Экспозиция под названием «Черные Бушлаты», приуроченная к празднику 23 февраля, расположится в Галерее батальной живописи.

Всего на выставке представят шесть картин. Одна из них - «Дрейфующие на льдине».

-Произведение основано на реальных событиях. Корабль потерпел крушения и лишь двое смогли спастись. Правда, одному из них не суждено было доплыть до берега. Место на льдине хватало лишь на молодого юнгу, - рассказывают организаторы.

Продлится выставка всего один день. Место проведения: Набережная Макарова, дом 20/17, лит.А, пом. 7-Н. Вход свободный, по предварительной записи в группе «Галерея Батальной Живописи».

ИСТОЧНИК KP.RU