2019-02-24T16:10:45+03:00
Общество

В Петербурге прошел митинг памяти Бориса Немцова

На площади Ленина собрались петербуржцы в флагами и плакатами
Дмитрий ЛЫКОВ
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Митинг памяти Бориса Немцова в Петербурге. Фото: соцсети.Митинг памяти Бориса Немцова в Петербурге. Фото: соцсети.
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В воскресенье днем на площади Ленина у Финляндского вокзала прошла акция памяти Бориса Немцова. Горожане с плакатами и портретами Немцова, пришли почтить память политика.

Акция началась с минуты молчания. На сцене выступили петербургские активисты и депутаты. Среди них - парламентарии Законодательного собрания Максим Резник («Партия роста») и Борис Вишневский («Яблоко»).

По приблизительным подсчетам, на площади Ленина собралось до тысячи человек. Митинг официально согласовали городские власти. Несмотря на это, на площади Ленина дежурили правоохранители, которые следили за порядком.

К слову, 24 февраля подобные акции прошли не только в Петербурге. В память о Борисе Немцове россияне собрались в Москве и еще 15 городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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