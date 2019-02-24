В Петербурге прошел митинг памяти Бориса Немцова

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-24T16:10:45+03:00

На площади Ленина собрались петербуржцы в флагами и плакатами

Изменить размер текста: A A

В воскресенье днем на площади Ленина у Финляндского вокзала прошла акция памяти Бориса Немцова. Горожане с плакатами и портретами Немцова, пришли почтить память политика.

Акция началась с минуты молчания. На сцене выступили петербургские активисты и депутаты. Среди них - парламентарии Законодательного собрания Максим Резник («Партия роста») и Борис Вишневский («Яблоко»).

По приблизительным подсчетам, на площади Ленина собралось до тысячи человек. Митинг официально согласовали городские власти. Несмотря на это, на площади Ленина дежурили правоохранители, которые следили за порядком.

К слову, 24 февраля подобные акции прошли не только в Петербурге. В память о Борисе Немцове россияне собрались в Москве и еще 15 городах.

ИСТОЧНИК KP.RU