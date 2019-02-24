Председатель СК РФ поручил оперативно выяснить обстоятельства ДТП на Невском проспекте
Контролировать расследование уголовного дела, возбужденного после смертельной аварии на Невском проспекте, будет центральный аппарат Следственного комитета РФ. Днем 24 февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание следователям оперативно и объективно установить все обстоятельства ДТП, в кратчайшие сроки назначить все необходимые экспертизы, заключения которых необходимы для установления обстоятельств произошедшего.
- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ведомства, - уточнили в пресс-службе СК РФ.
Также появилась обновленная информация по пострадавшим. Как сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, они остаются в больнице. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое, двух мужчин – средней тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU