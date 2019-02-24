Председатель СК РФ поручил оперативно выяснить обстоятельства ДТП на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 16:41 2019-02-24T16:41:46+03:00

Трое пострадавших находятся в больнице. За жизнь женщины продолжают бороться врачи

Изменить размер текста: A A

Контролировать расследование уголовного дела, возбужденного после смертельной аварии на Невском проспекте, будет центральный аппарат Следственного комитета РФ. Днем 24 февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание следователям оперативно и объективно установить все обстоятельства ДТП, в кратчайшие сроки назначить все необходимые экспертизы, заключения которых необходимы для установления обстоятельств произошедшего.

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ведомства, - уточнили в пресс-службе СК РФ.

Также появилась обновленная информация по пострадавшим. Как сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, они остаются в больнице. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое, двух мужчин – средней тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликовано видео смертельной аварии на Невском проспекте в Петербурге

В социальных сетях появилось видео ДТП на Невском проспекте, в котором погибли двое прохожих. На жутких кадрах с камер видеонаблюдения видно, как черный БМВ вылетает на тротуар. Машина въезжает в компанию людей на полной скорости. Под колесами оказываются пятеро. От сильного удара они буквально разлетаются в разные стороны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU