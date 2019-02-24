2019-02-24T16:41:46+03:00
Происшествия

Председатель СК РФ поручил оперативно выяснить обстоятельства ДТП на Невском проспекте

Трое пострадавших находятся в больнице. За жизнь женщины продолжают бороться врачи
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Авария произошла 24 февраля на Невском проспекте. Фото: скриншот видео.Авария произошла 24 февраля на Невском проспекте. Фото: скриншот видео.
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Контролировать расследование уголовного дела, возбужденного после смертельной аварии на Невском проспекте, будет центральный аппарат Следственного комитета РФ. Днем 24 февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание следователям оперативно и объективно установить все обстоятельства ДТП, в кратчайшие сроки назначить все необходимые экспертизы, заключения которых необходимы для установления обстоятельств произошедшего.

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ведомства, - уточнили в пресс-службе СК РФ.

Также появилась обновленная информация по пострадавшим. Как сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, они остаются в больнице. Состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое, двух мужчин – средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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