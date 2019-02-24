Рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области начнется с сильного ветра
Утро понедельника редко бывает добрым. Особенно, если начинается оно с ветра и мокрого снега. Именно такой «подарок» небесная канцелярия подготовила петербуржцам и жителям Ленинградской области в начале рабочей недели.
Спасатели предупреждают, что скорость порывов ветра будет достигать 15 метров в секунду.
- Облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с., утром, днем местами порывы до 15 м/с, - сообщают в региональном отделении МЧС. - Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +2...+4 градуса.
В Ленинградской области будет немного теплее. Там столбик термометра днем повысится до + 5 градусов. На дорогах возможна гололедица, поэтому сотрудники МЧС просят пешеходов и автомобилистов быть внимательными на дорогах, а также остерегаться падения наледи с крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU