Петербурженка пожаловалась на догхантеров, разбросавших в Купчино отраву для собак

24 Февр. 20:20 2019-02-24T20:20:21+03:00

Питомец по кличке Крис погиб после того, как подобрал яд на улице. Фото: соцсети.

После прогулки в парке на улице Димитрова скончались два пса

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Вечерняя прогулка с четвероногими питомцами закончилась для жительницы Купчино трагедией. Две собаки скончались после того, как подобрали на улице ядовитое лакомство. Хозяйка псов подозревает, что в парке его разбросали догхантеры.

- Мы гуляли на поле у озера, у дома Димитрова 6/2 - снова отрава, - рассказала женщина в группе «Новости Купчино». - Снова началась охота на наших собак! Бездомных не наблюдается уже давно. Значит, целенаправленно убивают наших четвероногих детей. Что мы можем сделать... Да почти ничего, продолжать хоронить и оплакивать.

Автор сообщения просит жителей района быть внимательнее – надевать собакам намордник, а корм, который они находят на улице, не бросать в урну, а утилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU