В Петербурге средний размер пенсии вырос на 700 рублей

24 Февр. 21:15 2019-02-24T21:15:02+03:00

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В Петростате подсчитали, как за последние месяцы изменилась пенсия петербуржцев. По информации ведомства, по сравнению с осенью прошлого года средний размер выплат по старости в Северной столице вырос на 700 рублей. Теперь пособие составляет 15616,5 рублей. Еще пять месяцев назад сумма равнялась 14943 рублям.

В Ленинградской области пожилые жители получают пенсию в среднем 14468,1 рубля вместо «осенних» 13793,2 рублей.

Ранее эксперты рассказали, что в 2018 году реальный доход петербуржцев упал на 0,7 процента. При этом средняя зарплата горожанина выросла на 10,2 процента и составила чуть больше 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU