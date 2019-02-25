2019-02-25T07:44:58+03:00
Происшествия

Водитель выстрелил в лицо пешеходу на севере Петербурга, сделавшему ему замечание

Петербуржец выжил, так как пистолет оказался газовым
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель выстрелил в лицо жителю Петербурга из-за замечания Фото: архив "КП"Водитель выстрелил в лицо жителю Петербурга из-за замечания Фото: архив "КП"
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Полиция Калининского района Петербурга разыскивает несдержанного водителя, который на сделанное ему замечание отреагировал очень резко. Около 13:30 часов дня в воскресение, 24 февраля, к правоохранителям обратился пострадавший 32-летний мужчина, который рассказал, что пострадал из-за того, чтобы пытался поставить на место автомобилиста, который ехал по пешеходной части.

- Днем 24 февраля мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу напротив одного из домов по Тимуровской улице в Калининском районе Петербурга. Тут он увидел автомобиль марки «Рено Дастер», который ехал по тротуару, - сообщили в Главном управлении МВД по Северной столице.

Пешеход решил сделать замечание автомобилисту, который вел свою машину в неположенном месте, мешая ходить людям. Однако критику водитель принимать не стал. Вместо этого он вышел из-за руля, направил в лицо мужчине пистолет и выстрелил. Так как оружие оказалось газовое, 32-летний гражданин остался жив и здоров. Правда, негативные последствия распылителя все равно возымели свое действия.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личность несдержанного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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