2019-02-25T08:02:23+03:00
Происшествия

Потоп и ограбление: На проспекте Маршала Жукова прошла «веселая» ночь

Всего за час жители Кировского района Петербурга пережили несколько потрясений
Лилия КОЗЛОВА
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За ночь в одном доме в Петербурге произошло ограбление и коммунальная аварияЗа ночь в одном доме в Петербурге произошло ограбление и коммунальная аварияФото: СОЦСЕТИ
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«Веселый» вечер воскресения, 24 февраля, жителям Кировского района Петербурга может запомниться надолго. Уже почти ночью двор дома 72 по проспекту Маршала Жукова заполнила сначала полицейская сирена, а следом уже звук бурного фонтана. Ограбление и прорыв трубы с горячей водой произошли практически в один момент.

Как рассказал житель дома 72, корпус 3, на Маршала Жукова, сначала во двор одна за другой приехали четыре полицейские машины. По догадкам жильцов, в одной из квартир произошло ограбление, что и объяснилось появлением правоохранителей.

Но это еще не все приключения за эту ночь. Спустя всего час после появления полицейских, рядом с домом прорвало трубу.

- Прорвало трубу с горячей водой так, что уже у соседних домов затоплены подъезды, - пожаловался очевидец на беду.

Сообщений о пострадавших от кипятка не поступало. Жильцы также не рассказали, приехала ли чинить прорыв аварийная бригада.

В комментариях петербуржцы рассказали, что еще в паре местах в Петербурге ночью произошел прорыв. Вода хлынула на улице Димитрова 13/70, а также у дома 72 по Будапештской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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