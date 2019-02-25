Потоп и ограбление: На проспекте Маршала Жукова прошла «веселая» ночь
«Веселый» вечер воскресения, 24 февраля, жителям Кировского района Петербурга может запомниться надолго. Уже почти ночью двор дома 72 по проспекту Маршала Жукова заполнила сначала полицейская сирена, а следом уже звук бурного фонтана. Ограбление и прорыв трубы с горячей водой произошли практически в один момент.
Как рассказал житель дома 72, корпус 3, на Маршала Жукова, сначала во двор одна за другой приехали четыре полицейские машины. По догадкам жильцов, в одной из квартир произошло ограбление, что и объяснилось появлением правоохранителей.
Но это еще не все приключения за эту ночь. Спустя всего час после появления полицейских, рядом с домом прорвало трубу.
- Прорвало трубу с горячей водой так, что уже у соседних домов затоплены подъезды, - пожаловался очевидец на беду.
Сообщений о пострадавших от кипятка не поступало. Жильцы также не рассказали, приехала ли чинить прорыв аварийная бригада.
В комментариях петербуржцы рассказали, что еще в паре местах в Петербурге ночью произошел прорыв. Вода хлынула на улице Димитрова 13/70, а также у дома 72 по Будапештской улице.
ИСТОЧНИК KP.RU