2019-02-25T08:30:38+03:00
Общество

Погода на 25 февраля в Петербурге: Рабочая неделя начнется с сильного ветра

Днем в Северной столице продолжает держаться плюсовая температура
Лилия КОЗЛОВА
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Понедельник, 25 февраля, в Петербурге начнется с сильного ветраПонедельник, 25 февраля, в Петербурге начнется с сильного ветраФото: Олег ЗОЛОТО
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Остались последние четыре дня календарной зимы. Уже в конце недели жители Северной столицы будут поздравлять друг друга с первыми весенними днями. А тем временем, погода в Петербурге говорит о приближении тепла. Последняя зимняя рабочая неделя начнется в понедельник, 25 февраля, с небольших осадков и сильного ветра.

- В понедельник в Петербурге ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Утром ветер западный, северо-западный умеренный, днем усилится, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Что касается температуры, то ночью продержался крепкий ноль, а к утру воздух прогрелся до 2,5 градусов тепла. Днем же в Петербурге потеплеет до 4 градусов выше нуля.

Плюсовая температура днем продержится до конца зимы. Во вторник, 26 февраля, погода будет приблизительно, как и в понедельник, только преимущественно без осадков. В ночь на среду, 27 февраля, температура воздуха снова опустится до минус 6-8 градусов. Но уже к полудню потеплеет до плюс 3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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