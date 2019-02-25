2019-02-25T09:12:34+03:00
Происшествия

Женщина на джипе протаранила «КамАЗ» под Кингисеппом

От удара грузовик покачнулся и выкатился на обочину
Лилия КОЗЛОВА
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После ДТП с грузовиком в Ленобласти три человека оказались в больницеПосле ДТП с грузовиком в Ленобласти три человека оказались в больницеФото: Олег ЗОЛОТО
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Тяжелая авария с участием двух крупных автомобилей произошла под утро понедельника, 25 февраля. Около 4 часов ночи джип «Шевроле Нива» на большой скорости и скользкой дороге столкнулся с «КамАЗом». В результате ДТП три человека оказались в больнице, машины в смятку.

- Авария произошла в 4:02 25 февраля на 213 километре дороги ПсковКингисепп. За рулем «Шевроле Нива» ехала 42-летняя женщина. В какой-то момент она потеряла управление и на полной скорости врезалась в едущий в составе автопоезда «КамаЗ», - сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГБИДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара грузовик отбросило в сторону, он выехал на обочину и скатился в кювет. При этом 40-летний водитель «КамАЗа» не пострадал.

Что касается «Шевроле», то самой машине, водителю и пассажирам повезло меньше. Вместе с женщиной в автомобиле во время аварии находились 33-летний мужчина и 53-летняя женщина. Все они вместе с водителем джипа, были срочно госпитализированы в центральную больницу города Кингисепп.

Сотрудники дорожной полиции работают на месте ДТП и устанавливают причины случившегося происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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