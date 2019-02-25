2019-02-25T09:34:04+03:00
Происшествия

Фонтан с кипятком вырвался ночью в жилом дворе в Купчино

Утром в понедельник, 25 февраля, жителям Фрунзенского района пришлось выбираться из дома «вплавь» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Купчино ночью произошла коммунальная аварияВ Купчино ночью произошла коммунальная аварияФото: СОЦСЕТИ
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Мощный гейзер «открылся» во Фрунзенском районе Петербурга. Около двух часов ночи жители дома 72 на Будапештской улице услышали шум воды, которая фонтаном билась из-под земли. В это время большинство петербуржцев уже спали перед началом рабочей недели. Но те, кто не успел уснуть, увидев ЧП, вызвали спасательные службы.

- Коммунальная авария произошла во дворе между домами 72 по Будапештской улице и дома 13/70 улицы Димитрова в Купчино. Высокий фонтан начал биться из-под земли, - рассказали очевидцы произошедшего.

По словам местных жителей, Будапештская улица почти всю зиму 2019 года страдала от коммунальных аварий. Поэтому для проснувшихся утром жителей домов, которые попали в зону поражения кипятка, прорыв не станет столь большим сюрпризом.

Трубу с кипятком ночью прорвало в Купчино .

Около двух часов ночи на место ЧП приехали спасатели МЧС. Что касается автомобилей, которые попали под «горячий душ», то от местных жителей пока жалоб на испорченные машины не поступало, хотя, судя по видео, залило их не мало.

После аварии двор, где произошло ЧП, затянуло густым белым туманом, который рассеялся уже только ближе к утру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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