2019-02-25T10:05:13+03:00
Происшествия

Легковушка сделала «сальто» в ночном ДТП на Заневском проспекте

После аварии машина «прилегла» на крышу в центре Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Легковушка перевернулась и "прилегла" на крышу в ДТП на Заневском проспектеЛегковушка перевернулась и "прилегла" на крышу в ДТП на Заневском проспектеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербург почти пришла весна. Однако ночью температура воздуха еще опускается до минусовых показателей, поэтому мокрые дороги к вечеру покрывает гололед. На таком асфальте особенно опасно ездить на большой скорости. Так водитель черного автомобиля попал в серьезную аварию в ночь на понедельник, 25 февраля, на Заневском проспекте в Северной столице.

- Машина ехала по Заневскому проспекту, задела стоящую рядом с 10-м домом иномарку и сделала «сальто», - рассказали очевидцы аварии в социальной сети.

Прокрутившись в воздухе, автомобиль перевернулся на крышу и остался лежать на дороге в таком положении, перекрыв две полосы движения.

Так как авария произошла ночью, когда автомобильный поток маленький, участников ДТП оказалось мало. Что касается водителя черного автомобиля, то о его состоянии здоровья ничего не известно. Судя по фото, опубликованным в сети, на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, скорой рядом не видно. Вероятнее всего, человек за рулем перевернутой машины остался жив и получил незначительные травмы.

Сотрудники дорожной полиции устроили проверку ДТП и устанавливают причины, при которых автомобиль взлетел в воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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