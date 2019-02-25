2019-02-25T10:29:02+03:00
Происшествия

Рабочая неделя в Петербурге началась с новой волны эвакуаций

Утром в понедельник, 25 февраля, дети и взрослые начали покидать школы и бизнес-центры
Лилия КОЗЛОВА
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Утром 25 февраля эвакуировали БЦ "Румба" и две школы в ПетербургеУтром 25 февраля эвакуировали БЦ "Румба" и две школы в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Только петербуржцы выдохнули на выходных и спокойно провели целый день без эвакуаций, как утром в понедельник, 25 февраля, волна «минирований» снова начала свой путь. Придя на работу и в школу, жители Петербурга вынуждены были снова покинуть помещения в связи с очередными письмами с угрозами. Первые сообщения об эвакуации появились в Кировском районе Северной столицы.

- Эвакуация в бизнес-центре «Румба» на улице Васи Алексеева, - рассказали в социальной сети местные работники, которым пришлось срочно покинуть рабочие места.

С начала волны эвакуаций, которая началась 16 февраля, «Румбу» эвакуировали уже четыре раза. Офисные работники массово выражают недовольство в связи с тем, что им приходится постоянно отвлекаться от работы и терять время.

Еще одна утренняя эвакуация прошла в школе №394 на Брестском бульваре в Красносельском районе Петербурга. Учащиеся успели отсидеть только первый урок. Около 10 часов утра всех детей стали выводить на улицу из-за очередного сообщения об опасности. Также и учеников 247 школы на Петергофском шоссе тоже вывели из здания.

Сколько еще учреждений подвергнется сегодня эвакуациям, остается только догадываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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