2019-02-25T11:59:16+03:00
Общество

КГИОП просит суд защитить лепнину на историческом здании в Петербурге

Фасад дома в Петроградском районе был испорчен самовольной реставрацией
Лилия КОЗЛОВА
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КГИОП попросит суд защитить лепнину на фасаде здания на Петроградской стороне Фото: СмольныйКГИОП попросит суд защитить лепнину на фасаде здания на Петроградской стороне Фото: Смольный
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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга собирается через суд обязать жилкомсервис №2 Петроградского района восстановить лепнину на историческом здании. Ранее, 20 февраля, ЖСК уже оштрафовали на 100 тысяч рублей за самовольные работы на фасаде дома 1/3 на Малом проспекте Петроградской стороны, которые привели его в непрезентабельный вид.

- КГИОП подготовил исковое заявление с требованием о принуждении ЖКС №2 восстановить утраченные архитектурные элементы по историческим материалам, - сообщили в Смольном.

Само по себе здание не является объектом культурного наследия, однако находится в историческом районе Петербурга. Сейчас вместо красивой лепнины на эркере зияют большие пятна замазки и штукатурки. Часть лепнины обвалилась и находится в ужасающем состоянии.

Напомним, что в ноябре 2018 года КГИОП выяснили, что ЖСК проводят самостоятельно работы по восстановлению венков лепнины. При этом работы проводились без проектной документации и запросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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