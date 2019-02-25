Исследования показали: Только половина петербуржцев работают по специальности

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-25T13:16:47+03:00

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По окончанию университета в Петербурге, да и не только, молодым специалистам без опыта бывает сложно найти работу. Вполне возможно, что именно по этой причине сегодня только половина жителей города работаю по специальности. Остальные трудятся не по профессии. По словам 38 процентов респондентов, они были бы и рады заняться профильным делом, если бы условия труда отвечали запросом. В первую очередь петербуржцев не устраивает низкая заработная плата.

- Сейчас 52,5 процента петербуржцев работают по специальности. Около 30 процентов рассказали, что за последние три года профессиональную переподготовку, посещали курсы повышения квалификации или самостоятельно обучались, - говорится в исследовании СПбГУ.

Несмотря на такие показатели, петербуржцы все равно считают, что образование получать нужно, так как оно влияет на карьерные перспективы. Именно качественное образование, в том числе обучение в школе, позволяет работникам приобрести необходимые профессиональные знания и навыки. В первую очередь во время обучения человек интеллектуально развивается, осваивает учебную программу и воспитывает в себе нравственные качества.

При этом 21 процент населения боятся, что скоро они как профессионалы станут не востребованы на рынке труда из-за компьютерных программ, новых технологий и роботов. Но 55 процентов респондентов все еще уверены, что угрозы из профессиональной деятельности эти пункты не несут.

ИСТОЧНИК KP.RU