Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-25T16:34:57+03:00

Время в пути между Петербургом и Мурманском сократится. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Время в пути сократится на полчаса и 19 минут в зависимости от направления следования

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«Федеральная пассажирская компания» откликнулась на пожелания клиентов и сократила время следования поезда «Мурманск-Петербург-Мурманск». В зависимости от того, из какого города в какой идет состав, и зависит уменьшение.

- Так, при следовании из Санкт-Петербурга поезд будет ускорен на 30 минут, а при движении из Мурманска время в пути сократится на 19 минут, - сообщает пресс-служба «ФПК».

Надо сказать, что в настоящее время пассажиры при поездке из Северной столицы проводят в вагоне одни сутки и 29 минут. Таким образом время в пути вскоре станет пусть на минуту, но меньше суток.

А вот в обратном направлении – из Мурманска, уменьшение будет не так заметно. Ранее поезд тратил на дорогу 1 сутки, 2 часа и 46 минут. Теперь будет: 1 сутки, 2 часа и 27 минут.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU