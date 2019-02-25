Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее
«Федеральная пассажирская компания» откликнулась на пожелания клиентов и сократила время следования поезда «Мурманск-Петербург-Мурманск». В зависимости от того, из какого города в какой идет состав, и зависит уменьшение.
- Так, при следовании из Санкт-Петербурга поезд будет ускорен на 30 минут, а при движении из Мурманска время в пути сократится на 19 минут, - сообщает пресс-служба «ФПК».
Надо сказать, что в настоящее время пассажиры при поездке из Северной столицы проводят в вагоне одни сутки и 29 минут. Таким образом время в пути вскоре станет пусть на минуту, но меньше суток.
А вот в обратном направлении – из Мурманска, уменьшение будет не так заметно. Ранее поезд тратил на дорогу 1 сутки, 2 часа и 46 минут. Теперь будет: 1 сутки, 2 часа и 27 минут.
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU