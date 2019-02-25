2019-02-25T16:34:57+03:00
Общество

Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее

Время в пути сократится на полчаса и 19 минут в зависимости от направления следования
Петр КИБЕР
Поделиться:
Время в пути между Петербургом и Мурманском сократится.Время в пути между Петербургом и Мурманском сократится.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

«Федеральная пассажирская компания» откликнулась на пожелания клиентов и сократила время следования поезда «Мурманск-Петербург-Мурманск». В зависимости от того, из какого города в какой идет состав, и зависит уменьшение.

- Так, при следовании из Санкт-Петербурга поезд будет ускорен на 30 минут, а при движении из Мурманска время в пути сократится на 19 минут, - сообщает пресс-служба «ФПК».

Надо сказать, что в настоящее время пассажиры при поездке из Северной столицы проводят в вагоне одни сутки и 29 минут. Таким образом время в пути вскоре станет пусть на минуту, но меньше суток.

А вот в обратном направлении – из Мурманска, уменьшение будет не так заметно. Ранее поезд тратил на дорогу 1 сутки, 2 часа и 46 минут. Теперь будет: 1 сутки, 2 часа и 27 минут.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Исследования показали: Только половина петербуржцев работают по специальности
КГИОП просит суд защитить лепнину на историческом здании в Петербурге
Рабочая неделя в Петербурге началась с новой волны эвакуаций
Легковушка сделала «сальто» в ночном ДТП на Заневском проспекте
Фонтан с кипятком вырвался ночью в жилом дворе в Купчино
Женщина на джипе протаранила «КамАЗ» под Кингисеппом
В деревне Агалатово дотла сгорел ресторан «Белое солнце»
Погода на 25 февраля в Петербурге: Рабочая неделя начнется с сильного ветра
Потоп и ограбление: На проспекте Маршала Жукова прошла «веселая» ночь
Водитель выстрелил в лицо пешеходу на севере Петербурга, сделавшему ему замечание
В Петербурге средний размер пенсии вырос на 700 рублей
Петербурженка пожаловалась на догхантеров, разбросавших в Купчино отраву для собак
Рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области начнется с сильного ветра
В Петербурге военные врачи провели операцию по пересадке печени
Председатель СК РФ поручил оперативно выяснить обстоятельства ДТП на Невском проспекте
В Петербурге прошел митинг памяти Бориса Немцова
В Петербурге откроется выставка картин художника-баталиста Всеволода Кузнецова
Полицейские Петербурга закрыли элитный бордель на Севастопольской улице
«Стадион готовится к взлету»: Петербуржцы делятся снимками окутанного туманом города
В Петербурге закрасили «неугодные» цитаты на граффити с портретом Егора Летова