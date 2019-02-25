Церковному служке-ветеринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-25T18:47:54+03:00

Суд дал 50 тысяч штрафа санитарному инспектору, пропускавшему в Россию бразильское мясо без осмотра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу инспектора пограничного ветеринарного контроля Романа Апакова, который пропускал в Россию мясо из Бразилии, не проводя его осмотра.

- В период с 06 июня 2016 по 15 мая 2017, не производя фактического осмотра товара и, несмотря на отсутствие ветеринарного сертификата, составил и подписал 22 официальных документа, в которые внес заведомо ложные сведения о том, что мясная продукция признана годной, -сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего Апакову вменялось более ста эпизодов нарушений. Сам обвиняемый вину полностью признал, раскаялся и попросил о снисхождении, так как ранее не судим, имеет положительные характеристики и служит смотрителем в храме.

Суд учел доводы защиты и назначил наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU