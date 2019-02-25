2019-02-25T17:32:56+03:00
Общество

Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру

Отменить сделку удалось благодаря прокуратуре
Петр КИБЕР
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Прокуратура помогла вернуть петербуржцу жилье, которое украли, пока он лежал в психбольнице.Прокуратура помогла вернуть петербуржцу жилье, которое украли, пока он лежал в психбольнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Лишь несколько судебных заседаний и усилия сотрудников прокуратуры позволили восстановить права петербуржца, жилье которого незаконным образом продали неизвестные злоумышленники. Квартирой они завладели, пока мужчина лежал в психиатрической клинике.

- В ходе проверки установлено, что мужчина не мог заключить договор купли-продажи квартиры, поскольку находился на момент совершения сделки на излечении, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

При этом никаких документов, а также доверенностей на право распоряжаться своей собственностью он не выдавал. Денег за квартиру мужчине также не платили.

Злоумышленники смогли завладеть квартирой хитростью. Они подделали бумаги, в том числе и свидетельство о смерти, по которому выписали владельца с жилой площади. Впоследствии квартиру перепродали несколько раз в течении короткого времени. Новые собственники и не подозревали, что дело нечисто, поэтому претензии прокуратуры стали для них неприятным сюрпризом.

Люди через суд пытались доказать, что являются добросовестными приобретателями, но их иск был отклонен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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