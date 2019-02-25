Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру
Лишь несколько судебных заседаний и усилия сотрудников прокуратуры позволили восстановить права петербуржца, жилье которого незаконным образом продали неизвестные злоумышленники. Квартирой они завладели, пока мужчина лежал в психиатрической клинике.
- В ходе проверки установлено, что мужчина не мог заключить договор купли-продажи квартиры, поскольку находился на момент совершения сделки на излечении, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
При этом никаких документов, а также доверенностей на право распоряжаться своей собственностью он не выдавал. Денег за квартиру мужчине также не платили.
Злоумышленники смогли завладеть квартирой хитростью. Они подделали бумаги, в том числе и свидетельство о смерти, по которому выписали владельца с жилой площади. Впоследствии квартиру перепродали несколько раз в течении короткого времени. Новые собственники и не подозревали, что дело нечисто, поэтому претензии прокуратуры стали для них неприятным сюрпризом.
Люди через суд пытались доказать, что являются добросовестными приобретателями, но их иск был отклонен.
ИСТОЧНИК KP.RU