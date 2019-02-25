2019-02-25T18:24:59+03:00
Спорт

Бывший игрок СКА возвращается из Азиатской хоккейной лиги в российский клуб

Экс-тренер ХК «Сахалин» должен вскоре подписать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Сергей Тертышный раньше выступал в том числе за СКА.Сергей Тертышный раньше выступал в том числе за СКА.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Бывший игрок СКА Сергей Тертышный может cтать тренером в клубе Континентальной хоккейной лиги. В КХЛ 48-летний Тертышный уже работал – с 2007 по 2014 годы был ассистентом главного тренера в челябинском «Тракторе», а в сезоне 2016/17 возглавлял «Сахалин», выступающей в Азиатской Хоккейной Лиге. Вскоре должно состояться возвращение Тертышного в знакомую для него лигу. Напомним, что за время своей тренерской карьере он в СКА никогда не работал.

А в качестве хоккеиста Сергей Тертышный выступал за «Трактор», магнитогорский «Металлург», «Ладу» из Тольятти, омский «Авангард» и СКА. Также Тертышный выступал за сборную России на Олимпиаде 1994 года и чемпионате мира 1999 года.

Также в качестве игрока он дважды становился победителем Евролиги и выигрывал чемпионат России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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