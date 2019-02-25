2019-02-25T18:43:29+03:00
Общество

На льду Зимней канавки выставили сотни книг в знак протеста против цензуры

Необычную акцию устроил художник Отто Макс
Петр КИБЕР
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Сотня книг на льду Зимней канавки протестовала против цензуры. Фото: vk.com/ottomaksСотня книг на льду Зимней канавки протестовала против цензуры. Фото: vk.com/ottomaks
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Около сотни книг, расставленных на льду Зимней канавки, могли видеть петербуржцы и гости города, оказавшиеся рядом с Эрмитажем днем 25 февраля. Вскоре объяснение необычной инсталляции было найдено.

- Я собрал около 100 книг русских авторов, обезличил их и смешал в единую черную бумажную массу. Примерно так и будут выглядеть цензурированные творения в глазах обывателя, - пишет автор акции художник Отто Макс.

По его словам, сейчас в стране законотворцы слишком увлечены цензурой. Запрещаются то одни литературные произведения, то другие, хотя Конституцией гарантировано право на свободу слова.

Закон о СМИ говорит о «недопустимости злоупотребления свободой массовой информации» и запрещает публикацию экстремистских материалов, а также пропаганду «культа насилия и жестокости». При этом точных критериев оценки не существует. А значит, что запретить можно практически все. Против этого и выступает Отто Макс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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