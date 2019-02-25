2019-02-25T19:17:01+03:00
Общество

Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года

Возможно, что проект заработает уже в мае
Петр КИБЕР
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Единая карта петербуржца должна появиться уже в ближайшее время. Фото: Пресс-служба администрации СПб.Единая карта петербуржца должна появиться уже в ближайшее время. Фото: Пресс-служба администрации СПб.
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Власти Петербурга намерены уделить больше внимания социальной политике и для удобства горожан запустить Единую карту петербуржца, к которой будут привязаны все пособия и соцвыплаты.

- Не жители должны добиваться от государства социальной поддержки, доказывать свое право на нее. Это мы обязаны прийти к человеку и обеспечить его всем, что положено по закону. В этом году система должна заработать, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Позднее, на заседании городского правительства глава комитета по соцполитике Валерий Москаленко заявил, что карта может появиться уже 1 мая. Сейчас вместе со специалистами прорабатываются различные технические моменты. В частности оплата проезда в транспорте.

Единая карта петербуржца будет совмещена с банковской картой, то есть на ней будут храниться денежные средства, а также будут «зашита» электронная подпись и прочие персональные данные. Подобная система давно и успешно работает в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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