Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года
Власти Петербурга намерены уделить больше внимания социальной политике и для удобства горожан запустить Единую карту петербуржца, к которой будут привязаны все пособия и соцвыплаты.
- Не жители должны добиваться от государства социальной поддержки, доказывать свое право на нее. Это мы обязаны прийти к человеку и обеспечить его всем, что положено по закону. В этом году система должна заработать, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.
Позднее, на заседании городского правительства глава комитета по соцполитике Валерий Москаленко заявил, что карта может появиться уже 1 мая. Сейчас вместе со специалистами прорабатываются различные технические моменты. В частности оплата проезда в транспорте.
Единая карта петербуржца будет совмещена с банковской картой, то есть на ней будут храниться денежные средства, а также будут «зашита» электронная подпись и прочие персональные данные. Подобная система давно и успешно работает в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU