Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в петербургском метро

СЕГОДНЯ 19:48 2019-02-25T19:48:54+03:00

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Сегодня, 25 февраля, в Москве состоялось предварительное заседание по делу о теракте в петербургском метро. Основной задачей было определить дату начала рассмотрения дела по существу, которое будет проходить уже в Северной столице.

- Первое выездное заседание Московского окружного военного суда на базе Ленинградского военного суда состоится 11 марта 2019 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что взрыв в вагоне метро произошел на подъезде к станции «Технологический институт» днем 3 апреля 2017 года. Несколько человек погибли на месте, в том числе и 22-летний террорист Акбаржон Джалилов, еще десятки были ранены.

Обще число жертв среди мирных жителей составило 15 человек. Еще 112 признаны потерпевшими. Обвиняемыми по делу проходят 11 членов запрещенной в РФ группировки «КатибаТаухид валь Джихад». В феврале 2019 года дело было передано из прокуратуры в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU