Погода на 26 февраля в Петербурге: Утро начнется со снега

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-26T07:42:28+03:00

За три дня до конца месяца зима решила напомнить о себе

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Выйдя утром во вторник, 26 февраля, на практически безветренную улицу в Петербурге можно было увидеть, как большими пушистыми хлопьями опускается снег и тает практически сразу, как касается земли. Синоптики обещают, что снежное настроение в городе продлится утром. Днем осадки могут выпасть в некоторых районах.

На дорогах и тротуарах с утра гололедица. Растаявшие лужи немного подморозило за ночь, и они покрылись небольшой коркой. Ночью температура воздухе в Петербурге колебалась от минус 1 до плюс 1 градуса.

- Днем во вторник в Северной столице температура воздуха прогреется до 1-3 градусов тепла. Однако ветер, хоть и умеренный, но все еще холодный подует с севера и северо-запада, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В два последних зимних дня погода продержится на том же уровне. Сегодня, в ночь на среду, 27 февраля, немного похолодает до минус 6-8 градусов. Но уже к утру в Петербурге продолжится оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU