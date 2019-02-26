2019-02-26T07:59:43+03:00
Общество

Известный историк и археолог Евгений Носов умер в Петербурге

Большую часть своей жизни ученый посвятил исследованиям Рюрикова городища
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Историк и археолог Евгений Носов умер 25 февраля в ПетербургеИсторик и археолог Евгений Носов умер 25 февраля в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Российский историк и археолог, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Евгений Носов умер 25 февраля 2019 года в Петербурге. На момент смерти выдающемуся ученому было всего 69 лет.

О кончине Носова сообщила в социальных сетях его коллега профессор МГУ имени Ломоносова Елена Рыбина в понедельник.

- Ужасная новость. Сегодня скоропостижно скончался Евгений Николаевич Носов, - сообщила она и дописала даты рождения и смерти историка.

Евгений Носов родился в послевоенном Ленинграде 21 августа 1949 года. Пойдя по стопам отца, известного советского историка Николая Носова, в 1971 году он окончил исторический факультет Ленинградского университета и пошел работать в отделение Института археологии.

Своими научными трудами Носов занимался более 40 лет. Он раскрывал загадки новгородской округи, занимался исследованием Рюрикова городища, истоками Российской государственности.

О причинах смерти Евгения Носова не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в Купчино
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотиками
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотическими препаратами
Бизнесмена и его 19-летнюю жену связали и обокрали люди в масках во Всеволожске
Мужчина остался без денег и дорогой машины после ночного застолья с двумя девушками
Мужчину в состоянии клинической смерти на вертолете экстренно доставили в Петербурге
Семейная жизнь Аршавина с супругой закончится в суде Петербурга
Смертельное ДТП под Кингисеппом: На трассе столкнулись два самосвала
В петербургском метро рассказали историю юбилейных жетонов
Погода на 26 февраля в Петербурге: Утро начнется со снега
Росприроднадзор попросит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха
В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми
Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в петербургском метро
Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года
На льду Зимней канавки выставили сотни книг в знак протеста против цензуры
Бывший игрок СКА возвращается из Азиатской хоккейной лиги в российский клуб
Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру
Церковному служке-ветеринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа
Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее