Известный историк и археолог Евгений Носов умер в Петербурге

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-26T07:59:43+03:00

Историк и археолог Евгений Носов умер 25 февраля в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Российский историк и археолог, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Евгений Носов умер 25 февраля 2019 года в Петербурге. На момент смерти выдающемуся ученому было всего 69 лет.

О кончине Носова сообщила в социальных сетях его коллега профессор МГУ имени Ломоносова Елена Рыбина в понедельник.

- Ужасная новость. Сегодня скоропостижно скончался Евгений Николаевич Носов, - сообщила она и дописала даты рождения и смерти историка.

Евгений Носов родился в послевоенном Ленинграде 21 августа 1949 года. Пойдя по стопам отца, известного советского историка Николая Носова, в 1971 году он окончил исторический факультет Ленинградского университета и пошел работать в отделение Института археологии.

Своими научными трудами Носов занимался более 40 лет. Он раскрывал загадки новгородской округи, занимался исследованием Рюрикова городища, истоками Российской государственности.

О причинах смерти Евгения Носова не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU