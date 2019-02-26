В петербургском метро рассказали историю юбилейных жетонов

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-26T08:24:07+03:00

Первый жетон для проезда на метро был изготовлен в 1958 году

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В то время, как почти весь мир пользуется бумажными билетами для проезда в метро, Петербургская подземка остается известной своими жетонами. Эта система оплаты, введенная в 1958 году, настолько полюбилась и пришла в привычку к горожанам, что даже в других городах и странах петербуржец может сказать: «Надо купить жетоны на метро». Но на кассе метро можно купить еще и необычные жетоны – юбилейные, которые появились уже в 2000-х годах.

- В ноябре 2005 года Петербургский метрополитен готовился к важному событию – своему 50-летию. И чтобы на память о юбилее что-то осталось, метрополитен лимитированную коллекцию юбилейных жетонов, - рассказала пресс-служба подземки Северной столицы.

Это были восемь монеток с изображением станций: «Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Балтийская», «Технологический институт», «Пушкинская», «Владимирская» и «Площадь Восстания». Всего таких юбилейных жетонов было выпущено 80 тысяч экземпляров.

С той поры метрополитен ежегодно выпускает серию юбилейных жетонов. Обычно они посвящены важным датам и событиям. В 2018 году героями коллекции стали новые станции «Новокрестовская» и «Беговая».

ИСТОЧНИК KP.RU