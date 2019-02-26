2019-02-26T08:41:30+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП под Кингисеппом: На трассе столкнулись два самосвала

В ночной трагедии в Ленинградской области погиб мужчина
Лилия КОЗЛОВА
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В ДТП по Кингисеппом погиб неизвестный мужчинаВ ДТП по Кингисеппом погиб неизвестный мужчинаФото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь на вторник, 26 февраля в Кингисеппском районе Ленинградской области произошла авария. Столкновение двух самосвалов оказалось таким сильным, что авария обернулась трагедией. На ночной трассе погиб водитель, личность которого до сих пор не установлена.

- 26 февраля 2019 года в 00:30 часов на 83 километре автодороги Гостицы – Пустошка под Кингисеппом случилась авария. Водитель-мужчина за рулем самосвала марки «Ивеко» врезался на ходу в другой стоящий на месте самосвал «ФАБ», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Был ли на момент столкновения кто-то в машину «ФАБ», дорожная полиция не уточняет. Однако водитель второго автомобиля скончался после ДТП от полученных в результате травм.

Пока что личность погибшего мужчины не известна. Сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте аварии, устанавливают причины происшествия, а также выясняют, кто оказался за рулем автомобиля в момент столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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