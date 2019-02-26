Семейная жизнь Аршавина с супругой закончится в суде Петербурга

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-26T09:00:09+03:00

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Подошла к концу семейная жизнь футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы Казьминой. Сегодня, 26 февраля, в 97 участке мирового суда Петербурга начнется бракоразводный процесс этой пары. Представлять интересы уже почти экс-жены спортсмена будет известный защитник медийных персон адвокат Александр Добровинский. Слушание по разводу начнется в 16:00.

Насколько известно, инициатива расторгнуть брак принадлежит футболисту, который и подал на развод в начале февраля 2019 года. Однако расставание Аршавиных проходит далеко не спокойно. Алиса заявила, что муж ей угрожал, требовал деньги и забрал машину, на которой она ездила с их общими детьми.

- Состояние Алисы подавленное, она испугана, - поделилась с «КП»-Петербург» адвокат Казьминой Марина Дубровская. - Все происходило очень некрасиво, он приехал с мужчинами, все в черных в капюшонах, конечно, и Алиса, и дети испугались. Сегодня она дает объяснение в МВДпо своему заявлению.

Как долго продлится заседание в суде, не известно. Одно можно предположить, что оно явно не будет единственным, учитывая накал страстей между уже почти бывшими супругами.

ИСТОЧНИК KP.RU