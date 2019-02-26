Мужчину в состоянии клинической смерти на вертолете экстренно доставили в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-26T09:19:54+03:00

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Национальная служба санитарной авиации (НССА) Петербурга в понедельник, 25 февраля, совершила два ответственных полета. На борту вертолета тяжелобольной мужчина был доставлен в город к одним из лучших специалистов. Вторая пассажирка совершила перелет из Гатчины в Токсово.

- Из города Кингисепп Ленобласти в медицинский исследовательский центр имени Алмазова на вертолете был госпитализирован 44-летний мужчина в тяжелом состоянии. У него наблюдается ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт. Кроме того, на момент полета он находился в клинической смерти, - сообщили в НССА.

Кроме того, в этот же день из Гатчины в больницу города Токсова на вертолете был доставлен 73-летний пенсионер. У мужчины ожоги головы и шеи 1-3 А степени. Обожжены 10 процентов поверхности тела.

Оба полета прошли успешно. Все пациенты находятся в больницах и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU