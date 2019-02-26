2019-02-26T09:19:54+03:00
Общество

Мужчину в состоянии клинической смерти на вертолете экстренно доставили в Петербурге

За жизнь тяжелого пациента будут бороться врачи центра имени Алмазова
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тяжело больного пациента в состоянии клинической смерти доставили на вертолете в Петербург Фото: НССАТяжело больного пациента в состоянии клинической смерти доставили на вертолете в Петербург Фото: НССА
Изменить размер текста:

Национальная служба санитарной авиации (НССА) Петербурга в понедельник, 25 февраля, совершила два ответственных полета. На борту вертолета тяжелобольной мужчина был доставлен в город к одним из лучших специалистов. Вторая пассажирка совершила перелет из Гатчины в Токсово.

- Из города Кингисепп Ленобласти в медицинский исследовательский центр имени Алмазова на вертолете был госпитализирован 44-летний мужчина в тяжелом состоянии. У него наблюдается ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт. Кроме того, на момент полета он находился в клинической смерти, - сообщили в НССА.

Кроме того, в этот же день из Гатчины в больницу города Токсова на вертолете был доставлен 73-летний пенсионер. У мужчины ожоги головы и шеи 1-3 А степени. Обожжены 10 процентов поверхности тела.

Оба полета прошли успешно. Все пациенты находятся в больницах и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в Купчино
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотиками
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотическими препаратами
Бизнесмена и его 19-летнюю жену связали и обокрали люди в масках во Всеволожске
Мужчина остался без денег и дорогой машины после ночного застолья с двумя девушками
Семейная жизнь Аршавина с супругой закончится в суде Петербурга
Смертельное ДТП под Кингисеппом: На трассе столкнулись два самосвала
В петербургском метро рассказали историю юбилейных жетонов
Известный историк и археолог Евгений Носов умер в Петербурге
Погода на 26 февраля в Петербурге: Утро начнется со снега
Росприроднадзор попросит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха
В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми
Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в петербургском метро
Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года
На льду Зимней канавки выставили сотни книг в знак протеста против цензуры
Бывший игрок СКА возвращается из Азиатской хоккейной лиги в российский клуб
Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру
Церковному служке-ветеринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа
Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее