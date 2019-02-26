2019-02-26T09:46:38+03:00
Происшествия

Мужчина остался без денег и дорогой машины после ночного застолья с двумя девушками

Житель Гатчинского района заснул после распития алкоголя, а поутру остался ни с чем
Лилия КОЗЛОВА
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Под Петербургом ночные гостьи обокрали пьяного мужчинуПод Петербургом ночные гостьи обокрали пьяного мужчинуФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Повеселили, напоили, спать уложили и оставили «без штанов». Такая история произошла с 28-летний петербуржцем. В понедельник, 25 февраля, он обратился в полицию Гатчинского района и рассказал, что после знакомства с двумя девушками он остался без дорогой машины, телефона и денег.

- Около 3 часов ночи 24 февраля мужчина находился в приемном покое медицинского учреждения. Там он увидел двух миловидных девушек, с которыми разговорился и пригласил их продолжить знакомство у себя дома в деревне Пудомяги Гатчинского района, - рассказали в Главном управление МВД Петербурга и Ленобласти.

Придя домой, новые знакомые сели за стол и начали выпивать под дружескую беседу. Выпив достаточно алкоголя, 28-летний хозяин уснул крепким сном. Очнувшись, он не обнаружил ключей от своего автомобиля BMW X3, саму машину, смартфон стоимостью 30 тысяч рублей и еще наличных денег около 15 тысяч рублей.

Схватившись за голову, мужчина бросился разыскивать свои пропавшие вещи. Свой автомобиль он нашел в деревне Жглино Лужского района. Нашел ли он там же своих ночных гостей, не известно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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