Бизнесмена и его 19-летнюю жену связали и обокрали люди в масках во Всеволожске

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-26T10:04:35+03:00

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Бизнесмена, жителя города Всеволожск под Петербургом нагло ограбили неизвестные люди в собственном доме. Трое неизвестных поджидали 37-летнего мужчину вечером 25 февраля у него же дома. Кражу денег и банковских карт они совершали на его глазах и на глазах его молодой супруги.

- Около 22:15 часов вечера в понедельник, 25 февраля, бизнесмен со своей 19-летней женой пришел к себе домой во Всеволожске. Как только супруги зашли в квартиру, трое человек их схватили и связали, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дальше «люди в масках» стали перерывать дом в поисках ценных вещей. Они забрали один миллион рублей, банковские карты, ключи, а также хранившееся у бизнесмена оружие. После этого все трое скрылись с места кражи.

В полицию бизнесмен обратился уже только на следующий день, во вторник, 26 февраля. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полиция занимается расследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU