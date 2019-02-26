2019-02-26T10:04:35+03:00
Происшествия

Бизнесмена и его 19-летнюю жену связали и обокрали люди в масках во Всеволожске

Когда супруги пришли домой, в квартире их поджидали грабители
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Бизнесмена из Всеволожска связали и обокрали в собственном домеБизнесмена из Всеволожска связали и обокрали в собственном домеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Бизнесмена, жителя города Всеволожск под Петербургом нагло ограбили неизвестные люди в собственном доме. Трое неизвестных поджидали 37-летнего мужчину вечером 25 февраля у него же дома. Кражу денег и банковских карт они совершали на его глазах и на глазах его молодой супруги.

- Около 22:15 часов вечера в понедельник, 25 февраля, бизнесмен со своей 19-летней женой пришел к себе домой во Всеволожске. Как только супруги зашли в квартиру, трое человек их схватили и связали, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дальше «люди в масках» стали перерывать дом в поисках ценных вещей. Они забрали один миллион рублей, банковские карты, ключи, а также хранившееся у бизнесмена оружие. После этого все трое скрылись с места кражи.

В полицию бизнесмен обратился уже только на следующий день, во вторник, 26 февраля. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полиция занимается расследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в Купчино
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотиками
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотическими препаратами
Мужчина остался без денег и дорогой машины после ночного застолья с двумя девушками
Мужчину в состоянии клинической смерти на вертолете экстренно доставили в Петербурге
Семейная жизнь Аршавина с супругой закончится в суде Петербурга
Смертельное ДТП под Кингисеппом: На трассе столкнулись два самосвала
В петербургском метро рассказали историю юбилейных жетонов
Известный историк и археолог Евгений Носов умер в Петербурге
Погода на 26 февраля в Петербурге: Утро начнется со снега
Росприроднадзор попросит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха
В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми
Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в петербургском метро
Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года
На льду Зимней канавки выставили сотни книг в знак протеста против цензуры
Бывший игрок СКА возвращается из Азиатской хоккейной лиги в российский клуб
Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру
Церковному служке-ветеринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа
Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее