В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотическими препаратами
Тяжелое отравление с виду обычным безобидным препаратом получила годовалая девочка в Петербурге. Жительница Рыбацкого недосмотрела за своей маленькой дочерью и не заметила, как та проглотила несколько таблеток от головной боли – «Цитрамон». Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии в детской больнице.
- В детскую больницу №5 имени Филатова годовалую пациентку доставили в десять часов вечера в пятницу, 22 февраля. Врачей вызвала 30-летняя мама девочки из квартиры дома 12 по Шлиссельбургскому проспекту, - сообщили в Главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.
Сколько именно проглотила девочка таблеток, не известно. Мать ребенка не успела заметить этот момент.
Маленькая девочка до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. 25 февраля сообщение об отравлении ребенка из медицинского учреждения было направлено в полицию. Правоохранители проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU