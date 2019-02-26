В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотическими препаратами

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-26T10:19:32+03:00

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Тяжелое отравление с виду обычным безобидным препаратом получила годовалая девочка в Петербурге. Жительница Рыбацкого недосмотрела за своей маленькой дочерью и не заметила, как та проглотила несколько таблеток от головной боли – «Цитрамон». Сейчас малышка находится в тяжелом состоянии в детской больнице.

- В детскую больницу №5 имени Филатова годовалую пациентку доставили в десять часов вечера в пятницу, 22 февраля. Врачей вызвала 30-летняя мама девочки из квартиры дома 12 по Шлиссельбургскому проспекту, - сообщили в Главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Сколько именно проглотила девочка таблеток, не известно. Мать ребенка не успела заметить этот момент.

Маленькая девочка до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. 25 февраля сообщение об отравлении ребенка из медицинского учреждения было направлено в полицию. Правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU